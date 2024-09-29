Güçlü ve parlak tırnaklar için juglon mucizesi

Tırnak bakımı, hem güzelliğin hem de sağlığın vazgeçilmez bir bütünü olmaya devam ediyor. Cognitive Market Research’ün gerçekleştirdiği araştırmalara göre, küresel ultraviyole (UV) tırnak jeli pazarının 2024 sonunda 40,1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülürken, günün yoğun temposuna dayanamayarak kırılan, çatlayan veya soyulan tırnakların güçlendiricisi biyoteknolojiden geldi.

Yıpranan tırnakları güçlendirecek ve doğal parlaklık kazandıracak Lazonail’i Türkiye pazarına sunduklarını müjdeleyen IANUAS CEO’su Resul Yeşilyurt, hem doğal hem de yeni nesil tırnak güçlendirici çözümleri hakkında bilgiler verdi.

Tırnak güçlendirme jelinin Amerika, İspanya, Meksika, Polonya gibi ülkelerde oldukça ses getirdiğini belirten Resul Yeşilyurt, “Ürün, İspanya'da Hartington Pharmaceuticals tarafından üretilen ve içeriğindeki patentli Juglans Regia (İngiliz cevizi) özütü ile benzersiz bir formüle sahip. Bu özel formül sayesinde, çatlayan, kırılan, soyulan veya pul pul dökülen tırnaklar kısa sürede daha güçlü ve parlak bir görünüme kavuşuyor.

Oje, kalıcı oje, jel oje ve protez tırnak gibi işlemlerin üzerine rahatlıkla uygulanabilmesi ve vegan olmasıyla piyasada rakipsiz bir tırnak güçlendirici olarak öne çıkıyor. Hem tırnak bakım uygulamaları yapan merkezler hem de bireysel olarak kişiler tarafından evde, işte, trafikte kısacası hayatın her anında kolayca kullanılabiliyor” dedi.

“Tırnakları zayıflatan aktiviteler, kişileri güçlendirici takviyelere yönlendiriyor”

Yeşil ceviz kabuğundan elde edilen biyoteknolojik hammadde ile üretilen Lazonail tırnak güçlendirici jel ile tüketiciler arasındaki artan talep doğrultusunda tırnak sorunlarına kalıcı çözümler sunmayı amaçladıklarını dile getiren Resul Yeşilyurt, “Tırnakları zayıflatan günlük aktiviteler, stres ve günlük hayatta maruz kalınan kimyasallar gibi faktörler, bireyleri daha sağlıklı ve güçlü tırnak arayışına itiyor. Tırnaklarının zayıflamasıyla mücadele edenler için İngiliz cevizi özütü ile benzersiz bir formüle sahip olan tırnak güçlendirme jelimiz, çatlak, kırılan ve soyulan tırnaklara hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor. Üstelik kokusuz ve iz bırakmayan formülü, manikür ve pedikür öncesi ve sonrası kullanıma uygun, tırnağın sertliğini, parlaklığını ve ovalliğini sağlıklı seviyelere getiriyor” ifadelerini kullandı.

“Besleyici mineraller tırnakların sağlıklı uzamasını sağlıyor”

Tırnağın nemlendirilip, besleyici minerallerle zenginleştirilerek sağlıklı uzamasının önemini vurgulayan Resul Yeşilyurt, “Vücuttaki biotin, demir, çinko ve protein eksikliği tırnakları olumsuz etkileyebiliyor. Tırnakların sağlığını korumak için düzenli bir bakım rutini oluşturmak önem taşıyor. Böylelikle tırnakların güçlü ve sağlıklı kalması mümkün oluyor. Ürünümüzün içeriğindeki patentli Juglone bileşeni ve diğer aktif maddeler, tırnak plağındaki keratinizasyonu artırarak tırnakların güçlenmesine ve doğal parlaklığına kavuşmasına yardımcı oluyor. Tırnağı nemlendirip, besleyici minerallerle zenginleştirerek tırnakların sağlıklı uzamasını sağlıyor. Ayrıca, oje, kalıcı oje, jel oje ve protez tırnak gibi işlemlerin üzerine uygulanabiliyor, bu da ürünü piyasada alternatifsiz hale getiriyor” şeklinde konuştu.

“Güçlü ve parlak tırnakları koruyacak çözümler sunuyoruz”

Resul Yeşilyurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ürünün etkinliği bilimsel çalışmalarla gönüllü insanlarla kanıtlandı. Tırnak bakımına olan ilgi hızla artarken ürünün etkili sonuçları sayesinde, hem kullanıcılar hem de tırnak tasarımcıları mutlu oluyor. Özellikle tırnak uygulamalarına ara vermek zorunda kalan kadınlar için güçlü ve parlak tırnakları her zaman koruyacak bir çözüm sunuyor. Hamilelik, doğum ve menopoz gibi süreçlerde yaşanan tırnak sorunlarına da hızlı çözümler getiriyor. Sitemizin yanı sıra premium eczanelerde satılan ve dermatologlar tarafından tavsiye edilen, uluslararası ödüllere sahip Lazonail, Dünyanın en prestijli moda ve yaşam dergisi Vogue tarafından da 'mucize yaratan tırnak bakım ürünü' olarak tanıtıldı.”