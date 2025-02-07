Güçlükle bastırıldı! Kız kaçırma kavgası kaldığı yerden devam etti: 9 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden davalık olan tarafların kavgası, kaldığı yerden adliye çıkışından yeniden başladı. Polislerin güçlükle bastırdığı kavgada taraflar birbirlerine eline geçirdikleri eşyalarla vurdu. 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan ve mahkemelik olan A.A., M.A., O.A., S.A., F.A. ile B.Ö., İ.Ö., P.Ö. ve A.Ö., duruşma sonrası adliye önünde tartıştı.

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Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Adliye karşısındaki çay ocağının taburelerinin ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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