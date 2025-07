Guduric: Fenerbahçe'den güzel anılarla ayrılıyorum

Fenerbahçe Beko ile tarihi bir sezonu geride bırakan Marko Guduric, sarı-lacivertli takıma veda etti. EuroLeague, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'ni kazanan kadronun kaptanı olarak unutulmaz anlar yaşayan Sırp yıldız, hem duygularını hem de gelecek planlarını Meridian Sport’a verdiği röportajda anlattı.

Sohbetine “Bunu sık sık duyacaksınız: Her şey için Tanrı’ya şükrediyorum” sözleriyle başlayan Marko Gudurić, geride kalan sezonu şu sözlerle değerlendirdi:

“Sezon boyunca neredeyse tamamen sağlıklıydım ve bunu sonuna kadar sürdürebildim. Tanrı’nın yardımı olmadan bu başarıların hiçbirine ulaşamazdım. Gururluyum, mutluyum. Sezon başında bu şekilde tamamlanacağını hayal bile edemezdim, özellikle EuroLeague şampiyonluğu açısından.”

"YENİ GELENLERE YARDIMCI OLDUM"

Fenerbahçe Beko ile zor bir sezonu EuroLeague kupasıyla taçlandırdıklarını vurgulayan Sırp yıldız, “Sezon boyunca çok sayıda problem yaşadık, sakatlıklar oldu. Kadroda birçok değişiklik yaşandı. Yeni gelen oyunculara adaptasyon sürecinde yardımcı olmaya çalıştım çünkü ben de iki yıl önce Saras geldiğinde zorlanmıştım” ifadelerini kullandı.

"YAPTIKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUM"

Takımın yılın başında ivme kazandığını söyleyen Guduric, “Ocak ya da Şubat ayından itibaren bir arada oynamaya başladık ve ritmimizi bulduk. O zaman sezonun gidişatının iyi olabileceğini hissettim. Yaptıklarımızla gurur duyuyorum, çok mutluyum ve minnettarım” dedi.

“BU FORMA İLE SON MAÇIM MI DİYE DÜŞÜNDÜM”

Vedaya dair duygularını da paylaşan Guduric, “Fenerbahçe taraftarıyla bu vedayı yaşamak çok özel ama bir o kadar da zordu. Final Four’un hemen ardından playoff çeyrek finalindeki ilk ya da ikinci maçta takımdan ayrılacağımı biliyordum. Üçüncü maçta son çeyrekte gerideydik, ‘Bu formayla son maçım mı olacak?’ diye düşündüm. Sonra geri dönüp kazandık ve tribünlerin desteğiyle duygusal bir atmosfer oluştu” şeklinde konuştu.

Başkan Ali Koç’un, “Fenerbahçe’de bir oyuncunun böyle bir vedasını hatırlamıyorum” sözlerini de aktaran Guduric, “Bu, basketbola başladığınızda hayalini kurduğunuz bir şeydir. En azından benim için öyleydi” dedi.

“HAYATIMDAKİ EN ÖNEMLİ ANLAR ORADA YAŞANDI”

Fenerbahçe kariyerine genel hatlarıyla değinen Gudurić, “Bir kulüpte uzun süre kalıp tek bir koçla çalışmayı hayal ederdim ama Fenerbahçe’de beş koç değişti. Yine de aynı kulüpte uzun yıllar kalabildim. İnsanlarla güçlü bağlar kurduk, saha dışında da birçok kişiyle yakınlaştım. Ailem de burada çok mutluydu. İstanbul’dan güzel anılarla ayrılıyorum. Hayatımdaki en önemli anlar orada yaşandı. Oğlumun doğumu belki de en özeli. Tüm kupalarla bu hikâyeyi en güzel şekilde bitirdik. Finalde Beşiktaş’a deplasmanda kaybettikten sonra beşinci maç bizim sahamızda oynandı. Sanki her şey, taraftarlarımızın önünde yaşansın diye planlanmış gibiydi” diye konuştu.

“KONFOR ALANIMDAN ÇIKIYORUM”

Olimpia Milano’ya transfer sürecine dair de konuşan Guduric, “Fenerbahçe benim için bir konfor alanıydı. Herkes beni tanıyordu, uzun süredir oradaydım. Koçlar değişse de orası benim kulübümdü, ailemle birlikte kendimi çok rahat hissediyordum. Şimdi her şey değişiyor. Bu kötü bir şey değil. Kariyerimde yeni bir meydan okuma arıyorum. Her şey yeni olacak ama Tanrı’nın yardımıyla ve sağlıkla her şeyin iyi gideceğine inanıyorum” dedi.

“FINAL FOUR SONRASI KIZILYILDIZ GÜNDEMDE DEĞİLDİ"

Kızılyıldız iddialarına da açıklık getiren yıldız oyuncu, “Ocak ya da Şubat ayında bir temas kuruldu. O dönemde sezona odaklandım. Mart ayında görüşmeler durdu. Playoffların bitmesini bekledim. Zaten altı ay bekledikten sonra, EuroLeague Final Four’dan önce hiçbir şey imzalamak istemedim. Final Four sonrası her şey hızlı gelişti ve Kızılyıldız artık gündemde değildi” ifadelerini kullandı.

“MİLANO İYİ BİR KADRO KURDU, HEDEF PLAYOFF”

Olimpia Milano’nun yeni sezon planlarını da değerlendiren Guduric, “Her yıl büyük yatırımlar yapılıyor ama sonuç sahada belli oluyor. Kağıt üzerinde iyi bir takım görünüyor. Fenerbahçe’den birlikte oynadığım bazı oyuncular da orada. Henüz kulübe gitmedim, sadece sağlıklı kalmak ve adım adım ilerlemek istiyorum. EuroLeague’de daha fazla takım, daha fazla maç var. Bu nedenle sezon hazırlığı kısa sürecek ama hedefimiz önce playoff olacak” diyerek sözlerini tamamladı.