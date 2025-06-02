Guduric'in veda gözyaşları

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marko Guduric'in Olimpia Milano ile anlaştığı haberleri gündemdeki yerini korurken yıldız oyuncu Türk Telekom maçı sonrası duygusal anlar yaşadı. Guduric, maç sonu kendisine yapılan tezahüratlardan sonra gözyaşlarını tutamadı

TELEKOM KARŞISINDA 26 SAYI BULDU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko Türk Telekom'u 101-94 yenerken Guduric 26 sayı ile oynadı. Milano'nun Marko Guduric'i çok istediği ve yıldız oyuncu için 2.7 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazıldı.