Guduric'in vedası muhteşem oldu

Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisinin 5'inci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup eden Fenerbahçe Beko seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe'de 7'nci sezonunu tamamlayan Marko Guduric, sarı lacivertlilere bu maçla birlikte veda etti.

Maçın son dakikalarında koç Jasikevicius, Sırp oyuncuyu kenara alarak tribünlere alkışlattı. Duygusal anlar yaşayan Guduric gözyaşlarını tutamadı.

'BÖYLE BİR VEDAYI HAK EDİYORDU'

Maçtan sonra Guduric'in vedasıyla ilgili konuşan Jasikevicius, "Marko mükemmel bir iş çıkardı bizim için. En üst seviyedeydi ve Fenerbahçe camiası için çok büyük işler yaptığı için böyle bir vedayı hak ediyordu" dedi.

'GÜZEL VEDA ETTİĞİM İÇİN ÇOK GURURLUYUM'

Marco Guduric de şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ne yapacağımı, söyleyeceğimi bilmiyorum. Hayatımdaki en zor maçlardan biri şampiyon olmamıza rağmen. Bu benim son maçımdı. Bunu herkes biliyor galiba Bu hayat. Hayat devam ediyor. Evet gidiyorum. Buradaki bütün insanlara böyle veda ettiğim için çok mutluyum. Hayatımda gördüğüm en güzel taraftar grubu. Tabii ki ağlayacağım. Hayatın neler getireceğini hiç bilemezsiniz. Belki de tekrar buluşuruz bilmiyorum."

