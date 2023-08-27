Guendouzi İtalya yolcusu

Sezonu Marsilya'da tamamlayan Matteo Guendouzi, İtalya'ya gidiyor.

Guendouzi İtalya yolcusu

Editör: Barış Atakan

Geçtiğimiz sezonun başında Marsilya, Arsenal'den bonservisi alınan Matteo Guendouzi'yi İtalya'ya gönderiyor.

İtalyan ekibi Lazio, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Marsilya ile anlaşma sağladı.

Lazio, Fransız futbolcu için Marsilya'ya 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İki takım arasında yapılan anlaşmada 5 milyon euro'luk kolay bonuslar da yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da geçiren Guendouzi, 43 maçta forma giydi. Fransız oyuncu 5 gol ve 5 asist kaydetti.

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