Guendouzi maç sırasında hayatının şokunu yaşadı

Marsilya'nın orta sahasının yıldızı olan Matteo Guendouzi'nin maç esnasında evi soyuldu.

Guendouzi maç sırasında hayatının şokunu yaşadı

Editör: Fatma Demirkaya

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Fransa basınında çıkan haberlere göre; Maç sırasında Marsilyalı bir yetkili, Matteo Guendouzi’yi yanına çağırarak evinin soyulduğu haberini verdi.

Yatak odasının penceresinin camını kırarak Fransız yıldızın evine giren soyguncular, 200.000 Euro değerinde bir saati çalarak kayıplara karıştılar.

Ayrıca soygun sırasında 24 yaşındaki yıldızın eşi Mae Rfsk ve çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Rfsk’in, ülkenin yerel saatine göre 22.30 sıralarında şüpheli sesler duyması üzerine polisi aradığı ancak hırsızların, polis olay yerine varmadan kaçtığı bildirildi.

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