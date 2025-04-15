Guidetti rekorunu geliştirmek istiyor: Final serisinde rakibi Fenerbahçe

VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit’i iki maçta geçerek Vodafone Sultanlar Ligi’nde adını finale yazdırmayı başardı. Sarı siyahlılar son 7 sezonun 5’inde finale yükselirken, bunun yanı sıra birçok başarının daha altına imza attı. Türkiye’nin ve dünyanın sayılı kulüplerinden VakıfBank, son yıllarda Sultanlar Ligi’nde rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu.

Sarı siyahlılar, oynanan son 11 sezonun 7’sinde ligi şampiyonlukla tamamlamayı başardı. Sultanlar Ligi’nde toplamda 13 şampiyonluğu bulunan VakıfBank son 11 sezonda 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022’de şampiyon oldu.

GİOVANNİ GUİDETTİ REKORUNU GELİŞTİRMEK İSTİYOR

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Sultanlar Ligi’nde elde ettiği 7 şampiyonlukla dünyanın en zorlu liglerinden biri olarak kabul edilen organizasyonu en çok kazanan başantrenör konumunda yer alıyor. 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında mutlu sona ulaşan Guidetti, bu sezon da kupayı kaldırarak rekorunu geliştirmek istiyor.

Final serisinde ilk maç 17 Nisan’da oynanacak.