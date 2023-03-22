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Guinness Dünya Rekorları listesine girdiler

Dünya çapında büyük başarılara imza atan 6 şarkıcı Guinnes Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en popüler müzisyenleri" listesine girdi. Zirvede yer alan Kanadalı şarkıcı, ayda 100 milyondan fazla dinlenme ile 1. sırada yer aldı

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:54
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Guinness Dünya Rekorları 'dünyanın en popüler müzisyenlerini' sıraladı

Guinness Dünya Rekorları listesine girdiler
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Kırdıkları rekorlar, kazandıkları prestijli ödüller ve akıllardan silinmeyen performansları ile dünya çapında başarılar elde eden 6 ünlü şarkıcı Guinnes Dünya Rekorları tarafından listelendi.

6.  ED SHEERAN

"Shape of You" ve " Thinking Out Loud" gibi hit parçalara imza atan ve dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Spotify'da aylık 77,5 milyon dinlenme ile 6. sırada yer alıyor.

5. RIHANNA

Super Bowl şovu esnasında ikinci kez bebek beklediğini duyuran ve geçtiğimiz hafta ilk kez Oscar'da sahne alan Barbadoslu şarkıcı aylık 78,5 dinlenme ile ilk beşe girdi.

4. TAYLOR SWIFT

Son albümü 'Midnights' ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, çıktığı dünya turnesi 'Eras Tour'da 44 şarkı seslendirmesi ve 3 saat sahnede kalması ile gündem olmuştu. 4. sırada yer alan Swift, ayda 80,2 milyon kere dinleniyor

3. SHAKIRA

Son dönemde 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen Shakira, son şarkısıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmişti. DJ Bizarrap ile imza attığı "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısı sayesinde 14 Guinness Rekoru kıran şarkıcı, ayda 81,6 milyon defa dinleniyor

2. MILEY CYRUS

2006-2011 yılları arasında yayınlanan Disney dizisi 'Hannah Montana' ile şöhreti yakalayan ve son dönemde "Flowers" şarkısıyla listelerde zirveye yerleşen şarkıcı aylık 82,4 milyon dinlenme ile 2. sırada yer aldı

1. THE WEEKND

'Starboy', 'Blinding Lights' ve 'Save Your Tears' gibi hit parçalara imza atan ünlü Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd, Guinness Dünya Rekorları'nın "dünyanın en popüler şarkıcıları" listesinde 1. sıraya yerleşti. Spotify'da aylık 111,4 milyon dinleme ile zirvede yer alan şarkıcı Kanadalı şarkıcı, HBO imzalı The Idol dizisiyle oyunculuğa da adım atacak.

Kaynak/ N Life

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