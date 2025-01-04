Guinness rekorlar kitabına adını yazdırdı! Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Guinness rekorlar kitabına adını yazdırdı! Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Guinness rekorlar kitabına "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak adını yazdıran Tomiko Itooka,116 yaşında hayatını kaybetti.

Geçen yıl "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanını elde eden Tomiko Itooka'nın 116 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Kyodo News'un haberine göre, Japonya'nın Hyogo eyaleti yetkilileri, 2024'te Guinness rekorlar kitabına "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak adını yazdıran Tomiko'ya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, 116 yaşındaki Tomiko'nun kaldığı huzurevinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.

İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya, İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı.

Tomiko, söz konusu ünvanı, 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın yaşamını yitirmesinden sonra Eylül 2024'te elde etmişti.

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