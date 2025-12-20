Sizleri, 17 yıl öncesine götüreceğim….

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü’nde ikamet ettiği süreçte ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün "Çankaya Sofrası" toplantılarını taklit etmeye çalışmıştı. Kendisini çok yakından ve çok iyi tanıdığım için şunu rahatlıkla söyleyebilirim;

Abdullah Gül, hem Londra tandanslı olduğundan hem de bağlı olduğu “siyasal İslamcılık” akımı sebebiyle ATATÜRK’ü zerre kadar sevmez. O dönemlerde "Çankaya Sofrası" toplantılarında 7 yılda 84 konuk ağırladı ama hepsi şekilden ibaretti.

Şimdi, 2008 yılının Nisan ayına dönelim ve Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü’nde tarihçiler için verdiği konusu “fetret devri” olan yemeğin Akşam gazetesindeki haberini hatırlayalım;

- 'Petrus olsa içmezdim'

Çankaya sofrasında Doluca Sarafin Chardonnay ve Merlot şarapları ikram edildi, tarihçiler su içti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Çankaya Sofraları”nın üçüncüsünde tarihçiler Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Yılmaz Öztuna’yı ağırladı. Prof. İlber Ortaylı, kardeşlerin iktidar için savaştığı Osmanlı'nın 11 yıllık 'bunalım dönemi'ni anlattı...

Camlı Köşk’te basına kapalı olarak gerçekleşen yemek, yaklaşık 2 saat sürdü. Yemeğe, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve Cumhurbaşkanı Gül’ün Dışişleri Başdanışmanı Gürcan Türkoğlu da katıldı. Öztuna ve Ortaylı, yemeğin ardından Çankaya Köşkü’nden çıkışları sırasında gazetecilere yemeğe ilişkin açıklamalarda bulundular.

Tarihçiler neler anlattı?

PROF. Ortaylı, masanın gündemini AKŞAM'a anlattı: Osmanlı tarihini konuştuk. İttihat ve Terakki dönemine gelemedik. Çok eskilerde kaldık. Tolunoğulları'ndan başladık, Selçuklular'dan geçtik. 1402-1412 yılları arasındaki Fetret Devri'nde bitirdik.

Osmanlı'nın karanlık yılları

GÜL'ü de etkileyen AKP davasının konuşulduğu süreçte gündeme gelen Fetret Devri, Osmanlı'nın karanlık dönemi: Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilince 5 oğlu taht kavgasına girmiş, Osmanlı çöküşten dönmüştü.

Fetret devri Köşk sofrasında

Köşk’ün ‘fikir sofrası’nda buluşan Cumhurbaşkanı Gül, İlber Ortaylı ve Yılmaz Öztuna, İttihat ve Terakki dönemine gelemeden Fetret devriyle yemeği bitirdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Atatürk dönemindeki ‘Çankaya fikir sofraları’ geleneğinin devamı niteliğindeki yemeklerine tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Yılmaz Öztuna ile devam etti. Camlı Köşk’te iki saat süren öğle yemeğinde ana gündem İzmir’in kaybettiği Expo 2015’ti. İzmir’e destek için bizzat Paris’te bulunan Gül, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletlerinin İzmir için oy kullandığını; Okyanusya’daki ada devletlerinin Milano lehine verdikleri oylar nedeniyle seçimin kaybedildiğini söyledi. Mönüde şarap bulunmasına karşın tarihçiler su içmeyi tercih etti. Prof. Ortaylı, “Kolesterolüm var. Önüme Petrus koysalar içemezdim” dedi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve Gül’ün Dışişleri Başdanışmanı Gürcan Türkoğlu da yemeğe katıldı.

Yemekten sonra Öztuna, “Sayın Cumhurbaşkanı ile çok güzel bir kültür, sanat, tarih, coğrafya turu yaptık. Çok güzel vakit geçirdik” dedi. Prof. Ortaylı ve kendisinin Osmanlı tarihçisi olduğunu belirten Öztuna, Gül’ün de Osmanlı tarihiyle yakından ilgilendiğini söyledi. ‘İlber Hoca’ ise, İttihat ve Terakki dönemine bile gelemediklerini belirterek, “Çok eskide kaldık. Tolunoğulları’ndan başladı işler, Selçuklular’dan geçtik. Yani 1402-1412 arasında Fetret Devri’nde bitti diyelim” dedi.

Sohbet öyle tatlıydı ki

Ortaylı yemekte levrek yediklerini belirterek, “Bir de saray tatlısı ikram ettiler” diye ekledi. Öztuna da, “Sohbet o kadar tatlıydı ki, yediğimizi de unuttuk” dedi. Mönüde; zeytinyağlı kuşkonmaz, peynirli su böreği, levrek ızgara, yeşil salata, saray tatlısı, Türk kahvesi, Doluca Sarafin Chardonnay ve Merlot şarapları vardı.

Fetret Devri (1402-1413)

Osmanlı Devleti’nde Yıldırım Bayezid’in 1402’de Ankara Savaşı’nda, Timur İmparatorluğu’nun kurucusu olan Timur’a yenilip esir düşmesi sonucu ortaya çıkan ve Yıldırım Bayezid’in oğulları arasındaki taht kavgaları nedeniyle 11 yıl süren kargaşa dönemidir.

***

Ara not;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın, AKP'nin "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle, partinin kapatılması ve ilgili dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dahil 71 kişinin 5 yıl süre ile siyasetten uzaklaştırılması istemiyle hazırladığı iddianame Anayasa Mahkemesine 14 Mart 2008'de sunuldu, Anayasa Mahkemesi iddianameyi 31 Mart 2008 günü kabul etti.

***

Taa İstanbul’dan ,buraya (Ankara) kulağıma gelen bilgilere göre, Abdullah Gül’ün son zamanlarda birçok AKP ileri gelenleri ve bazı çok hassas çevrelerle özel temasları yoğunlaşmış. Önceki yazılarımda, sizlere, Gül’ün Tayyip Erdoğan ile de “çok özel” sık sık buluştuğu bilgisini iletmiştim.

Sakın yanlış anlaşılmasın!.. Öküz altında buzağı falan arama gibi bir niyetim de yok…

Nedense?... Aklıma birden bire Abdullah Gül’ün çok ünlü tarihçilerle yaptığı “fetret devri” konulu toplantı geldi. Hatırlatıp da bir sorayım istedim;

Acaba, Abdullah Gül, o zamanlar bir işaret fişeği mi atmıştı?..

Abdullah Gül, Perşembe’nin geleceğini mi görmüştü?..

Abdullah Gül, pek cesaret edemez ama yine de sorayım;

Abdullah Gül, ünlü tarihçilerden öğrendiği fetret devrinin ince/kalın tüm detaylarını Tayyip Erdoğan’a anlatabiliyor mu?.. Kendisine tavsiyelerde bulunabiliyor mu?..

Son söz;

Sarayda hararetle devam eden taht kavgaları daha çok su kaldıracak gibi gözüküyor!..