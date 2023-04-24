Gül suyu hafızayı güçlendirir mi?

Nöropsikiyatri Uzmanı Mehmet Yavuz, yüzyıllardır araştırma konusu olan hafızayı güçlendirmenin yeni formülünü anlattı ve şunları söyledi:

“ Hafıza sorunlarını gidermek ve optimal bellek gücüne sahip olabilmek için bir çok yol var; bellek yardımcıları kullanma, görsel imajlardan yararlanma, düzenli spor aktiviteleri, elektronik sistemlerden uzak durma, düzenli beslenme, mineral ve vitamin takviyesi, zararlı alışkanlıklardan kaçınma ve düzenli uyku alışkanlıkları bunlardan en önemlileridir. Ancak sağlıklı ve düzenli uyku, hafızanın işlenmesi ve uzun süreli kayıtlanması açısından çok önemlidir.”

Son yıllarda yapılan bir araştırmalara göre, yatak odasında gül bulundurmanın öğrenilen bilgilerin belleğe yerleştirilmesini şaşılacak derecede olumlu etkilediğini beliren Dr. Yavuz, kısa süreli gül kokladıktan sonra bile, belleğin güçlendiğini ve unutkanlığın önlendiğini belirtti. Yavuz sözlerine şunları ekledi:

“Sabah uyanıldığında gül suyu ile ferahlamak ya da gün içinde gül kokusu veya gül suyu kullanmak hafızanızı güçlü kılabilir ve unutkanlığı yenmenizi sağlayabilir”

İŞTE GÜL VE GÜL SUYUNUN AZ BİLİNEN YARARLARI

Cilt temizliği için durulama ardından tonik yerine sıkça kullanılan doğal gül suyu, yaralara ve aşırı sıcak ve soğuk çatlamış el, ayak, dudak ve cilt içinde etkili olabiliyor. Gül bitkisinin tedavi edici doğal yapısından dolayı antiseptik ve yatıştırıcı özellikleri de var.

Gül ve çiçek koklamak beyinde güzel düşünmeye teşvik eder, kötü ve olumsuz düşünmeyi önler.