﻿Gül yağı yaşlanma karşıtı mı?

Nasıl ki evimiz, arabamız, eşyalarımız zamana karşı direnemiyorsa elbet bizler de günün birinde yaşlanacağız. Cildiniz yıpranacak, hücreler ölecek ve yaşlılık kaçınılmaz olacak. İleri yaşlarda cildimizde bilimsel açıdan ne gibi değişiklikler oluyor öncelikle bunları bilmemiz gerekiyor.

Zaman ilerledikçe ciltte nem oranı azalıyor. Bu kesin. Yani kollajen lifler kalınlaşıp, kırılganlaşır, sayıca azalır; elastin lifler yapısal olarak değişir ve bozulur; bu lifleri üreten fibroblastların sayısı azalır; ara madde üretimi ve destek dokusu bozulur; damar duvarı zayıflar ve dışarıdan görünür hale gelir; epidermis kalınlaşır, çiller, siyah noktalar, kırmızı benler ortaya çıkar; yaşlılık lekeleri belirir; mimik çizgileri belirir; ince çizgiler ve kırışıklıklar meydana çıkar; derin çukurlar ve sarkmalar meydana gelir. Bunlar için kesin olarak uzmanlardan destek almak gerekirken bir yağ var ki kurtarıcı rolü üstleniyor. O yağ gül yağı…

GÜL YAĞININ YAŞLANMA KARŞITI FAYDALARI

Gül yağının faydaları saymakla bitmiyor. Gül özleri yüksek çeşitlilikte vitaminler, antioksidanlar ve mineraller içeriyor. Gül, asırlardır aromatik kokusu yumuşak ve besleyici dokusuyla cilt bakımının vazgeçilmez bir parçası. Gül özleri, cilde gül yağı, gül suyu ve gül özlü kremlerle doğduran ulaşabiliyor.

Sıkılaştırıcı özelliği bulunan gül yağı, gül yapraklarının buhar damıtma yöntemiyle damıtılması sonucu elde edilen yağ. Aromaterapide yaygın olarak kullanılan gül yağı, esansiyel yağ çeşitlerinden biri. Hoş kokusu ile insanları rahatlatma etkisine sahip olan bu yağ, vücut sağlığı açısından da kullanıcısına sayısız fayda sunabiliyor.

GÜL YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Cilt üzerinde kısa sürede etki ederek, daha canlı, genç ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar. İçeriğindeki yüksek antioksidanlar, çeşitli vitamin ve mineraller cildin gençleşmesini ve zamanla pürüzsüzleşmesini sağlıyor. Etki edebilmesi için cildinize zaman vermelisiniz. İlk günden itibaren yüksek nemlendirme etkisini göreceksiniz. 20 günden sonra cildinizdeki parlama, pürüzsüzleşme ve ince çizgilerinizde iyileşme fark edeceksiniz.

Hoş kokusu sayesinde gül yağı, ağız kokusunu gidererek nefesinizin tazelenmesini sağlayabiliyor.

GÜL YAĞI NASIL KULLANILMALIDIR?

Gül yağını cildinize uygulamadan önce su ile karıştırmanız gerekiyor. Makyaj temizleyici olarak kullandığınızda su ile incelterek de kullanmanızda fayda var. Ayrıca 8-10 damla gül yağını vazelinin içerisine ilave ederek ellerinizde ve cildinize sürebilirsiniz.