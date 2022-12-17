Gül yağının faydaları neler? Gül yağının cilde faydaları neler?

Gül, cilt bakımında en popüler içeriklerden biri. Gülün yapraklarından elde edilen yağlar, antioksidanı ve değerli bileşenleri bir arada bulunduruyor. Gül yağı iz ve lekelerden daha pek çok cilt sorununa iyi geliyor. Peki, Gül yağının faydaları neler? Gül yağı cilde faydaları neler?

Gül, cilt bakımında en popüler içeriklerden biri. Bunun gerçek nedenleri var. Peki, gül yağının cilde faydaları neler?

Gülün kadifemsi yapraklarından elde edilen yağlar, yüksek çeşitlilikte antioksidanı ve değerli bileşenleri bir arada bulunduruyor. Özellikle yaşlanan cildin en büyük sorunlarından biri olan elastikiyet kaybı ve sarkmalara çare oluyor. İzleri ve lekeleri geçirerek cildin çok daha aydınlık ve parlak olmasını sağlıyor. Gül yağının cilde etkileri üzerinde yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor.

GÜL YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELER?

Cildi nemlendirir ve hızla yumuşacık olmasını sağlar.

Ciltteki fazla yağı dengeler

Kızarıklıkları ve tahrişi azaltır

Sivilcelenmeyi azaltır, sivilce izlerinin iyileşmesini hızlandırır

Cildin pürüzsüz bir doku kazanmasına destek olur

Aydınlatıcı etkileri vardır.

Düzenli kullanımda sarkmaları gözle görülür şekilde azaltır.

Hücre yenilenmesini hızlandırdığı için kırışıklıkları azaltıyor

Cilt yapısını güçlendirdiği için cildin genç kalmasını sağlıyor.

Gül yağı aynı zamanda cilt bakımında çok özel bir yere sahip olan ve kolajen üretimini artıran C vitamini ve kırışıklık karşıtı etkileriyle bilinen A vitamini açısından da zengindir. Bu vitaminler, kırışıklıkların görünümünü yumuşatmanın yanı sıra, ciltteki yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltmaya ve kolajen üretimine yardımcı olur.

Ayrıca gül esansiyel yağı, serbest radikalleri nötralize eden ve daha uzun süre genç görünmemizi sağlayan yüksek düzeyde antioksidan içerir.