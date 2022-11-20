Gülbahar Ekinci: Tezhip seyredenleri hayrete düşüren bir zarafet yoludur

Değerli okuyucularım bu haftaki konuğum tezhip sanatçısı Neslihan Gülbahar Ekinci. 1974 yılında İstanbul'da doğan Neslihan Gülbahar Ekinci, 2005-2008 yıllarında Zehra Durmuş'tan aldığı tezhip derslerine Klasik Türk Sanatları Vakfı'nda Nilüfer Kurfeyz'in eğitimleriyle devam etti. Kevser İbrahimoğlu'ndan 2010 yılında almaya başladığı derslere halen devam eden Ekinci, bugüne kadar birçok kişisel ve karma sergiye katıldı.

Yeniçağ: Tarihten günümüze dünya çapında en zor bir sanat dalıyla uğraşıyorsunuz. Sizi bu uğraşıya sevk eden ne oldu, sanat aşkı mı, hobi mı?

Gülbahar Ekinci: Öncelikle merhaba. Neslihan Gülbahar Ekinci ben. Tezhip sanatçısıyım. Okul sonrası bir arayış içerisindeyken hobi edinme amacıyla başladığım tezhip; benim için vazgeçilmez bir sanat aşkına dönüştü. Arayış döneminde kriterim yapacağım işin kalıcı olan nesillerden nesillere aktarılacak bir sanat dalı olmasıydı. Bulunduğum çevrede tezhip sanatı yapan insanları izlerken; fırça ile çalışmanın beni mutlu edeceğine kanaat getirdim. Tezhip çalışma azmi ve düzeni isteyen bir sanat dalı. Bu yüzden bu işe gönül verenlerin yapabileceği bir sanat.

Yeniçağ: Avusturyalı şair Reiner Maria Rilke 'Yazmadan yaşayabileceğine inanıyorsan, yazma' demiştir. Siz bu sanatınızı yapmadan yaşayamayacağınıza inanarak mı yeni yeni eserler yaratıyorsunuz?

Gülbahar Ekinci: Sevdiğiniz bir sanatla meşk ettiğinizde; bir süre sonra bu sanatı icra etmek, yapmak sizin için nefes almak gibi doğal bir sürece dönüşüyor. Kimi zaman kendimi bir restoranda yemeğimizi beklerken bile; masadaki peçeteye veya kağıda desen yaparken buluyorum. Veya televizyon başında program izlerken zihnimde tasarımların, desenlerin arasında kaybolabiliyorum. Tezhip benim için hayatımın büyük bir parçası haline gelmiş. Sanat hayatımın tam içinde gibi hissediyorum.

Bu sanatı yapmadan yaşayabilmek hayatımı keyifsiz hale getirebilir.

Yeniçağ: Her yeni eserinizi bitirdiğinizde sanatçı olarak hangi duyguları taşıyorsunuz?

Gülbahar Ekinci: Masa başında geçirilen uzun ve zahmetli saatlerin sonunda tamamlanmış bir eserin, sahibine tattırdığı manevi hazzın muadili bir duygu var mıdır bilemiyorum. Tüm yorgunlukları unutturan bir duygudur bu. Yeni bir esere başladığımda da; elimdeki işi bitirdiğimde de bu güzel duyguları hissediyorum. Her yeni bir işe yine yeniden diyerek güzel heyecanlarla başlıyorum.

Yeniçağ: Eserlerinizi sergilerken yaşadığınız duyguları ifade etmek ister misiniz? Hiç satmayı istemeyeceğiniz kaç eseriniz var?

Gülbahar Ekinci: İnsan emek vererek ortaya çıkardığı eserleri bir süre sonra evladı gibi görüyor. Kişi ve kurumlardan gelen talepler üzerine yaptığım bir çok levham var. Bunun yanında çocuklarıma kalıcı hatıra ve dünyada hoş bir sada bırakmak üzere oluşturduğum bir aile koleksiyonum var.

Yeniçağ: Türk ve dünya sanatında kendinizi hangi geleneğin içinde görüyorsunuz? Etkilendiğiniz sanatçılar-gruplar var mıdır?

Gülbahar Ekinci: Bizi biz yapan özellikleri taşıdığına inandığım bu sanatlar, mânevî zenginliğimizdir. Bu sanatlar, kökü gelenek, dalları gelecek olan bir ağaçtır.

Uzun ve zor bir yol tezhip yolu... Sabır yolu, emek yolu, çile ve ahenk yolu... Seyredenleri hayrete düşüren bir incelik, zarafet yolu...

Mânâ ile uyum olmalıdır.

Kendi adıma geleneksel klasik tezhip sanatını; modern bir tarz ile bütünleştirmeye çalışıyorum.

Kıymetli hocalarım Nilüfer Kurfeyz, Zehra Durmuş, Kevser İbrahimoğlu, Hande Topbaş gibi bu işin duayeni olan sanatçılardan hem ders aldım hem de onların tarzları bana esin kaynağı olmuştur.

Yeniçağ: Emek verdiğiniz sanat dalı dünya çapında büyük öneme sahip. Eserlerinizi ağırlıklı olarak Türkiye'de mi sergilemek istersiniz yoksa örneğin Londra, Paris, New York'un galeri ve müzayede evlerine de açılmayı planladınız mı?

Gülbahar Ekinci: Ülkemde katıldığım bir çok sergi oldu; bunun gibi yarışmalarda kazandığım ödüllerim var. Hazırlandığım yeni sergi çalışmalarım var. Bunun yanında tezhip sanatının dünyanın her yerinde tanınmasını isterim. Sanatımı herkesle paylaşmak isterim.