Gülben Ergen: Beni gözaltına alırlar mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gülben Ergen: Beni gözaltına alırlar mı?

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protesto gösterileri tutuklanmasıyla da devam ediyor. Öğrenciler gözaltına alınırken ünlü isimler artık ses çıkarıyor.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar" diyerek isyan etti.

Sanat camiasından da gözaltılara ve polis müdahalelerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Gülben Ergen X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar. Ordan mısın? Burdan mısın? Adaletten, demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken :("

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