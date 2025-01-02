Gülben Ergen dizi setlerine geri dönüyor

Kaynak: Birsen Altuntaş
Gülben Ergen dizi setlerine geri dönüyor

Gülben Ergen 2025’e iddialı bir diziyle el sıkışarak girdi. Ünlü sanatçı Pastel Film’in Kanal D için çekeceği “Piyasa” dizisiyle setlere dönüyor.

Gülben Ergen yeni yıla iddialı bir giriş yapacak. Gülben Ergen uzun yıllar sonra dizi setlerine dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gülben Ergen Pastel Film’in “Piyasa” dizisiyle anlaştı.

Kanal D’de ekrana gelecek olan Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği iddialı dizinin senaryosu Mehmet Barış Günger imzası taşıyor. Serdar Gözelekli’nin yöneteceği dizi Alp Navruz ile İlayda Alişan’ı buluşturmuştu.

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Gülben Ergen “Piyasa” dizisinde ana kadrosunda yer alan gazetecilik yapan Ahsen adlı sürpriz ve çok konuşulacak bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. 6 Ocak’ta Bursa sahneleriyle sete çıkacak olan dizinin şubat ayının 2. Haftası yayında olması planlanıyor.

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