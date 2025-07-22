Gülben Ergen 'neden' diye bağırarak isyan etti

İstanbul Kadıköy’de katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi adalet talebiyle Bakırköy Meydanı’nda oturma eylemi başlattı.

Minguzzi'nin annesine destek için Şarkıcı Gülben Ergen de meydana geldi.

Gülben Ergen elinde Mattia Ahmet'in fotoğrafı ile isyan etti. Gülben Ergen konuşmasında

'24 yıl istiyorum diyor 54 yıl olsa da acısı soğumayacak dünya duysun sesini Yasemin yaşayan bir ölü anlamıyor muyuz bunu benim annem evlat kaybetti. ben evladını kaybetmiş bir annenin çocuğuyum ben abimi de kaybettim annemi de kaybettim yaşarken neden altı aydır bir karar çıkamıyor neden bu kadın betonda oturup acılı annelerin gözü yaşlı annelerin yanında olup 'ben sizlerinde çocuklarını savunuyorum' demek zorunda kalıyor neden bir annenin ahı dünyayı yıkar" dedi.