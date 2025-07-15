Gülben Ergen Seren Serengil kavgası yeniden alevlendi! “Goril Ailesi” polemiği

Bu sıcak aile tablosunun ardından, yıllardır süren gerginliğiyle bilinen Seren Serengil’den dikkat çeken bir hamle geldi. Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı ve “goril ailesi” ifadesini kullandığı paylaşımıyla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Gönderinin doğrudan kime yönelik olduğu açıklanmasa da, paylaşımın zamanlaması ve geçmişteki tartışmalar, okların yeniden Gülben Ergen’e çevrildiği yorumlarını beraberinde getirdi.

ARALARINDAKİ HUSUMET MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

Ergen ve Serengil arasında 1990’lı yıllardan bu yana süregelen husumet, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. İkilinin geçmişte birbirlerinin özel hayatları ve kariyerleriyle ilgili yaptığı açıklamalar, mahkeme salonlarına da taşınmıştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

-Biriyle düşman olabilirsiniz am çocuklarına terbiyesizlik yapamazsınız, bu fazla olmuş.

-Aaaaa ne ayıp ya terbiyesizlik, her şeyden önce o çocuklara! Çatlıyo resmen.

-Peki bu kadar fazla kin ne? Derdin Gülbenle ise çocuklardan ne istiyorsun? Resmen hasta bir düşünce tarzı artık bu yaştan sonra şifa bile dileyemiyor insan.

-Ne ucuz bir hareket!