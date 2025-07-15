Gülben Ergen Seren Serengil kavgası yeniden alevlendi! “Goril Ailesi” polemiği

Kaynak: Haber Merkezi
Gülben Ergen Seren Serengil kavgası yeniden alevlendi! “Goril Ailesi” polemiği

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, yaz tatilini eski eşi Mustafa Erdoğan ve çocuklarıyla Bodrum’da geçiriyor. Ergen’in sosyal medya hesabından yaptığı “Baba Bodrum’da” notlu paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken, Seren Serengil’in sosyal medya hesabından yaptığı “goril ailesi” paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki Serengil’in bu göndermesi kime?

Bu sıcak aile tablosunun ardından, yıllardır süren gerginliğiyle bilinen Seren Serengil’den dikkat çeken bir hamle geldi. Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı ve “goril ailesi” ifadesini kullandığı paylaşımıyla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Gönderinin doğrudan kime yönelik olduğu açıklanmasa da, paylaşımın zamanlaması ve geçmişteki tartışmalar, okların yeniden Gülben Ergen’e çevrildiği yorumlarını beraberinde getirdi.

s-6d381ea419709d33665266343cb8474ee8dbd0b4.jpg

ARALARINDAKİ HUSUMET MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

Ergen ve Serengil arasında 1990’lı yıllardan bu yana süregelen husumet, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. İkilinin geçmişte birbirlerinin özel hayatları ve kariyerleriyle ilgili yaptığı açıklamalar, mahkeme salonlarına da taşınmıştı.

s-e76a76c8de0cb016ddfec016be0c93d31e77abbc.jpg

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

-Biriyle düşman olabilirsiniz am çocuklarına terbiyesizlik yapamazsınız, bu fazla olmuş.

-Aaaaa ne ayıp ya terbiyesizlik, her şeyden önce o çocuklara! Çatlıyo resmen.

-Peki bu kadar fazla kin ne? Derdin Gülbenle ise çocuklardan ne istiyorsun? Resmen hasta bir düşünce tarzı artık bu yaştan sonra şifa bile dileyemiyor insan.

-Ne ucuz bir hareket!

Son Haberler
Fenerbahçe istiyordu, Real Madrid bitiriyor!
Fenerbahçe istiyordu, Real Madrid bitiriyor!
Gülben Ergen Seren Serengil kavgası yeniden alevlendi! “Goril Ailesi” polemiği
Gülben Ergen Seren Serengil kavgası yeniden alevlendi! “Goril Ailesi” polemiği
Damla Gönüllüleri Bilecik’te! Damla hareketi başladı
Damla Gönüllüleri Bilecik’te! Damla hareketi başladı
Muharrem İnce öfke patlaması yaşadı! O sözler bardağı taşıran son damla oldu...
Muharrem İnce öfke patlaması yaşadı! O sözler bardağı taşıran son damla oldu...
De Laurentiis'den Galatasaray'a olay sözler
De Laurentiis'den Galatasaray'a olay sözler