Gülben Ergen tutuklamalara isyan etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin, tutuklandı.

Gezgin'in tutuklanmasına tepki gösteren şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medyasından isyan etti.

Ergen, Erdoğan Esmer ve Rojin Kabaiş'i hatırlatarak şunları söyledi:

"22 yaşındaki” genç Berkay Gezgin 60 saatlik gözaltında tutulup, adliyeye sevk edilmesinin sebebini öğrendik mi? Ne yapmış?

Öz kızını yıllarca istismar ve tecavüz eden, jandarma tarafından “suç üstü yakalanan” baba Erdoğan Esmer'in serbest olmasının da sebebini bilmiyoruz. Ama suçunu biliyoruz. Neden serbest?

Üniversite öğrencisi Rojin’in ölüm sebebini ve öldürenleri 6 aydır öğrenemeyen babası intihar etmediğini biliyor ama suçluları bilmiyoruz."