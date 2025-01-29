Gülben Ergen yarın ifade verecek

Tekirdağ'da, cinsel istismar ve darp nedeniyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebek 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Yaşanan korkunç olayın ardından X hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, "İnsan suretinde yaratıklar, Sıla'ya nasıl kıydınız! Bebek o bebek. Süt kokan bebek. Altı bezli bebek. Sesi çıkmayan bebek" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım nedeniyle şikâyet edilen Ergen, ifadeye çağrıldı.

Yarın savcılıkta ifade vereceğini açıklayan Ergen, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın 2 yaşında uğradığı cinsel istismar sebebiyle can veren Sıla bebek paylaşımımda 'İnsan Suretinde Yaratıklar' ifadesini kullandığım ve herkes gibi öfkemi belirttiğim için savcılığa ifade vermeye gideceğim. Narin için, Rojin için, Sıla için, canı yakılan, öldürülen, istismar edilen tüm çocuklar için çabam ülkeme borcumdur. Çok üzgün ve kırgınım…"