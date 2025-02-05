Gülben Ergen'den şaşırtan sosyal medya kararı

Ünlü Şarkıcı Gülben Ergen X hesabından toplumsal konulara verdiği tepkilerle dikkat çekiyordu. Narin Güran cinayeti, Sıla bebeğin ölümü son olarak Rojin Kabaiş ile ilgili çok fazla paylaşım yapan isim geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla bebek ile ilgili olarak ifade vermişti.

Twitter hesabımı bi süreliğinle sessize alıp

Instagram da laylaylom dünyada varolmayı başarmak istiyorum.

Buraya bakarak (x)

Ülkemin yaşadığı dramlara, haksızlıklara duyarsız kalmam mümkün değil.

Çözüm olamadığımda çok geriliyorum.

Üzülüyorum.

Kırılıyorum.

Burdan uzaklaşmak… — Gülben Ergen (@gulbenergen) February 5, 2025

Toplumsal olaylara sessiz kalmayan Gülben Ergen önemli bir karar aldı. Kararını sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan isim şunları söyledi:

Gülben Ergen 'Sıla bebek' nedeniyle ifade verdi

Twitter hesabımı bi süreliğinle sessize alıp Instagram da laylaylom dünyada varolmayı başarmak istiyorum. Buraya bakarak (x) Ülkemin yaşadığı dramlara, haksızlıklara duyarsız kalmam mümkün değil. Çözüm olamadığımda çok geriliyorum. Üzülüyorum. Kırılıyorum. Burdan uzaklaşmak sessiz ve geride olmak doğru mu sizce?