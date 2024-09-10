Gülben Ergen'den tarihe geçecek sözler: Ceseti saklayıp sonra namaz kılıp...

Türkiye, son günlerde 8 yaşındaki Narin Yılmaz’ın acımasızca öldürülmesiyle sarsıldı.

Bu trajik olay, ülke genelinde büyük bir infiale neden olurken, güvenlik güçleri kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Ailesi ve yakınları yasa boğulurken, soruşturma derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Narin’in ölümü, Türkiye'de çocukların güvenliği ve koruma altına alınması gerektiği konusundaki toplumsal farkındalığı bir kez daha gündeme taşıdı.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, dini değerleri istismar eden kişilere yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'Narin'in babası serbest' iddiasına yalanlama geldi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini taşıyan araç havadan görüntülendi

"TEMELİ GÜZEL AHLAK OLAN DİNİMİZİ BÖYLE HOYRAT KULLANAN KÖTÜLER"

Gülben Ergen, şunları yazdı:

"Teröristler Allahu Ekber diye bomba patlatır, boğaz keser!

Ceseti saklayıp üzerine taş koyan satılık eve gidip namaz kılıp, arama çalışmalarına katılır!

Adam oruç tutar akşam karısını döver!

Temeli “Güzel Ahlak” olan dinimizi böylesine hoyrat kullanan kötülerden nefret ediyorum!"