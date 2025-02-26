Gülben Ergen'den Wanda Nara'ya 'Icardi' göndermesi

Ünlü Şarkıcı Gülben Ergen'den Wanda Nara'nın "Yılın Kadını" seçilmesine de tepki göstermişti.

Gülben Ergen, kendisinin de katıldığı bir ödül töreninde futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'nın "Yılın Kadını" seçilmesini eleştirmişti.

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Ergen, "Wanda Nara'yı 'Yılın Kadını' seçen jüriyi merak ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile boşanma sürecinde olan ve Wanda Nara, önceki gün bir ödül töreninde "Yılın Kadını" ödülünü almak için özel uçakla Arjantin'den İstanbul'a gelmişti.

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Gülben Ergen katıldığı törende Wanda Nara'nın olmasından duyduğu rahatsızlığı hissettirerek törendeki konuşmasında konuyu Icardi'ye getirdi.

Ödül töreninde de sahneye çıkan Ergen, yaptığı konuşmada, "Galatasaray-Fenerbahçe maçında gol var mı? Ben biraz Icardi’ciyim oğullarımdan dolayı, Icardi’nin tarafındayım" sözleriyle dikkat çekti.