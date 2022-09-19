Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

En son 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Despina karakterini canlandıran oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Gülcan Arslan'ın son paylaşımı ise olay oldu.
Arslan, leoparlı bikinisiyle deredeki pozlarını 210 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Bir bak bakayım su yılanı var mıymış?" notuyla paylaştı.
Gülcan Arslan'ın çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.
Gülcan Arslan, çatıdaki pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.