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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

En son 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde oynayan Gülcan Arslan, leopar desenli bikinisiyle yılan pozunu paylaştı. Nehirde kaya üstünde poz veren Arslan'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

Galeri Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 10:44
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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

En son 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Despina karakterini canlandıran oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

Gülcan Arslan'ın son paylaşımı ise olay oldu.

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

Arslan, leoparlı bikinisiyle deredeki pozlarını 210 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Bir bak bakayım su yılanı var mıymış?" notuyla paylaştı.

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

Gülcan Arslan'ın çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

Gülcan Arslan, çatıdaki pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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Gülcan Arslan kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

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