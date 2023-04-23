Gülcemal 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in olduğu Gülcemal dizisinin 4.bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Gülcemal 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal yeni bölüm ne zaman?

Gülcemal 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal yeni bölüm ne zaman?

FOX TV’nin yeni dizisi Gülcemal’in 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Murat Ünalmış ve Melis Sezen''in başrolünde olduğu Gülcemal’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Gülcemal 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal yeni bölüm ne zaman?

GÜLCEMAL KONUSU NEDİR?

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva''nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

GÜLCEMAL 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülcemal dizisinin 4. yeni bölümü 27 Nisan Perşembe akşamı FOX TV’de izleyicisiyle buluşacak.

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