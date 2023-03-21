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Gülcemal dizisi konusu nedir? Gülcemal dizisi ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in olduğu Gülcemal dizisinin fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak Gülcemal dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Gülcemal dizisi konusu nedir? Gülcemal dizisi ne zaman başlıyor?

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 14:59
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Gülcemal dizisi konusu nedir? Gülcemal dizisi ne zaman başlıyor?

Gülcemal dizisi konusu nedir? Gülcemal dizisi ne zaman başlıyor?
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FOX TV’nin yeni dizisi Gülcemal’in izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in başrolünde olduğu Gülcemal’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Gülcemal dizisi konusu nedir? Gülcemal dizisi ne zaman başlıyor?

Yapımını MF Yapım’ın, yönetmenliğini deneyimli isim Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan’ın kaleme aldığı “Gülcemal” dizisi, çok yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

GÜLCEMAL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

GÜLCEMAL KADROSU

Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen’in paylaştığı dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor

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