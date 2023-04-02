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Gülcemal ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal konusu ne?

Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in olduğu Gülcemal dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak Gülcemal dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Gülcemal ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal konusu ne?

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 16:44
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Gülcemal ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal konusu ne?

Gülcemal ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal konusu ne?
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FOX TV’nin yeni dizisi Gülcemal’in izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in başrolünde olduğu Gülcemal’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Gülcemal ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal konusu ne?

Yapımını MF Yapım’ın, yönetmenliğini deneyimli isim Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan’ın kaleme aldığı “Gülcemal” dizisi, çok yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

GÜLCEMAL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

GÜLCEMAL İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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