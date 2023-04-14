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Gülcemal ne demek? Gülcemal isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Gülcemal de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Gülcemal ne demek? Gülcemal isminin anlamı nedir?

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:22
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Gülcemal ne demek? Gülcemal isminin anlamı nedir?

Gülcemal ne demek? Gülcemal isminin anlamı nedir?
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gülcemal dizisinin ardından Google arama motorlarında Gülcemal ismini araştırılıyor. Melis Sezen ve Murat Ünalmış başrollerini paylaştığı Gülcemal dizisiyle Gülcemal ismi popüler oldu. Peki, Gülcemal ne demek? Gülcemal isminin anlamı nedir?

GÜLCEMAL NE DEMEK?

Gülcemal, yüz güzelliği anlamına gelir.

Osmanlı döneminde Gülcemal hem somut hem de soyut anlamında kullanılmıştır.

Şairler ve mesnevi yazarları Allah'ın yarattıklarını övmek için eserlerinde Gülcemal kelimesine yer vermiştir.

Yüzün kusursuz güzelliği anlamına gelen Talat da Gülcemal ile eş anlamlıdır.

GÜLCEMAL İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Gülcemal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği bilinmiyor.

TÜRK DİL KURUMU’NA GÖRE GÜLCEMAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’na göre Gülcemal kelimesi iki farklı anlamda kullanılmaktadır:

‘’Gül yüzlü sevgili.’’

‘’Sevgilinin çehresindeki saflık, duruluk ve letafet.’’

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