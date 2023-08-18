Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt

Ayrıca Düzgit Demet Akalın'ın yaptığı yoruma da ateş püskürerek, "Annemin çorbacıda sahne aldığı haberlerini hiç dert etmedik, ama Demet Akalın'ın 'enişteci' yorumu bizi çok üzdü. Onu annem de, ben de çok severdik. Şimdi sayfamdan Demet'le fotoğrafımızı siliyorum, konser bileti almıştım. Onu da yırtıp atacağım" dedi.