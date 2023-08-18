Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt

Gülden Karaböcek’in çorbacıda şarkı söylediği anları gören Demet Akalın usta şarkıcıya “Enişteci” yorumunda bulununca tepki çekti. Gülden Karaböcek’in kızı Nur Düzgit de bu yoruma sessiz kalmadı.

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Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt 1
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Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt 2

'Ben Olmalıydım', 'Sevsen Ne Olurdu?', 'Sen Evlisin', 'Nem Kaldı', 'Dilek Taşı', 'Hatıran Yeter' şarkılarıyla ününe ün katan ve bir dönemin en önemli ses sanatçılarından Gülden Karaböcek'in son görüntüsü magazin gündeminde bugün sıkça yer aldı.

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Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt 3

Yılların eskitemediği 69 yaşındaki sanatçının bir çorbacıda sahne aldığı iddiası ve görüntüleri basında yer aldı.

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Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt 4

Sosyal medyada ilgi çeken görüntülerin altına Demet Akalın'ın, "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa izlesek" yorumu ise güne adeta damga vurdu.

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Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt 5

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit'ten ilk açıklama geldi.

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Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt 6
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Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt 7

Nur Düzgit, "Görüntüler 4 yıl öncesine ait. Nostaljik bir çorbacıda imza günü oldu. Bir tane playback şarkı söyledi, sahne almadı" dedi.

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Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt 8

Ayrıca Düzgit Demet Akalın'ın yaptığı yoruma da ateş püskürerek, "Annemin çorbacıda sahne aldığı haberlerini hiç dert etmedik, ama Demet Akalın'ın 'enişteci' yorumu bizi çok üzdü. Onu annem de, ben de çok severdik. Şimdi sayfamdan Demet'le fotoğrafımızı siliyorum, konser bileti almıştım. Onu da yırtıp atacağım" dedi.

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Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt 9

Gülden Karaböcek'in kızı ayrıca, "Sözleri 50 yıllık bir sanatçıya yapılmış büyük bir saygısızlık, terbiyesizlik!" ifadelerini kullandı.

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Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt 10

Öte yandan Gülden Karaböcek’in sahne aldığı mekan sahibi çıkan haberlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek plağı olan sanatçılara ulaşacaklarını söyledi.

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Gülden Karaböcek’e ‘enişteci’ diyen Demet Akalın’a usta sanatçının kızından yanıt 11
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