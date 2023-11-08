Güldür Güldür'ün İbrahim'i gelen acı haberle sarsıldı

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı tiplemelerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rüştü Onur Atilla aldığı acı haberle sarsıldı. Atilla, dedesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Güldür Güldür'ün İbrahim'i gelen acı haberle sarsıldı

Başarılı oyunculuğu ve Güldür Güldür Show'da yaptığı tiplemelerle beğeniyle takip edilen ünlü komedyen Onur Atilla aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Ünlü oyuncunun 86 yaşındaki dedesi Ali Nurhan Çelik’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Rüştü Onur Atilla, dedesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü komedyen şu mesajı paylaştı:

Dedem bize veda etti. Duruşuyla, üslubuyla, kararlılığıyla, hastalığına kadar kendi kendine yetebilmesiyle, muzipliğiyle, insanlığıyla beni ben yapanlardan sevgili dedem... Acıların dindiği için huzurlu, daha çok zaman geçiremediğimiz için buruğum. Seni seviyorum... Sana teşekkür ediyorum... Hoşça kal.

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