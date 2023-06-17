'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya, ocak ayında nişanlandığı müzisyen Kadir Doğan ile mart ayında nikâh masasına oturarak hayatını birleştirmişti.

Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında düğün yapmaktan vazgeçip sade bir tören düzenlemişti.

Kısa bir süre sonra da hamile olduğunu duyuran Meltem Yılmazkaya, geçtiğimiz ay İspanya'nın Barcelona kentinde bebeğini kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşadı.

Erkek bebek dünyaya getiren ve oğlunun adını henüz açıklamayan Meltem Yılmazkaya, eşi Kadir Doğan'ın doğum gününü kutladı.

"HEP GÜZEL BABA KAL"

Oğlunun yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Meltem Yılmazkaya, eşi Kadir Doğan'a şu sözlerle seslendi: Dünyada yeterince canımızı sıktığımız şey varken; iyi, doğru ve merhametli kalmak insana yakışan en güzeller sanırım...

Sevgiyi bulduğunda şımarmayan, kaybettiğinde delirmeyenlerden olalım. Sen o cesareti bana vermesen belki de hiç anne olamazdım, hep cesaretli kalalım.

Dünya üç gün, her yeni varıyor kendi eskisine, biz her gün yenilenenlerden olalım. Bu ara sulu gözüm pek, hormonlarım şenlikte halayda.

Sen beni sakinleştir, birlikte şarkıya duralım. Çok güzel babasın. Baba hikâyesi yerle yeksan bir kız çocuğunun sana söylediğidir. Rabbim güç versin, hep güzel baba kal. Güzel anne - baba olalım. İyi ki doğdun sevgilim. Sağlıkla, sevmekle, Belki bir ömür...