Güldür Güldür Show’da sürpriz ayrılık

Ekranların uzun soluklu komedi programı Güldür Güldür Show, yeni sezon hazırlıkları sürerken dikkat çeken bir ayrılıkla gündeme geldi. Üç sezondur “Nazlı” karakterine hayat veren usta oyuncu Hasibe Eren, projeye veda etti.

Ali Sunal’ın sunuculuğunu üstlendiği ve BKM imzası taşıyan program, kısa süre önce 413. bölümüyle sezon finali yapmıştı. 13. sezon öncesi gelen bu ayrılık, hem ekip içinde hem de izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.

Daha önce programa konuk oyuncu olarak katılan, son üç sezondur ise ana kadroda yer alan Eren, rol aldığı skeçlerdeki performansıyla izleyiciden büyük beğeni toplamıştı.

Başarılı oyuncunun sezon sonunda ekipten ayrıldığı, şu sıralar ise yeni televizyon ve dijital projeler üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Güldür Güldür Show’un geçtiğimiz sezon kadrosunda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Eren gibi pek çok tanınan isim yer alıyordu.