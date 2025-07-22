‘Güldür Güldür Show’dan sezona mola

Show TV’de ekrana gelen kahkahanın yıllardır değişmeyen adresi ‘Güldür Güldür Show’ da sezon finali yaptı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ve 12 sezondur izleyicisiyle buluşan sevilen komedi programı, 413. bölümüyle sezona mola verdi.

Televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran BKM imzalı program, fenomen karakterleri ve gündem yaratan skeçleri ile sezona damga vurdu. ‘Güldür Güldür Show’, sezon arası verse de yaz döneminde tekrar bölümleriyle de hatırı sayılır reytingler alıyor. Bunun başlıca sebebi, her zaman gündemde olan konularla ilgili skeçlere yer verilmesidir. 12 sezondur ekranda olmasının sırrı da budur.

Ali Sunal’ın moderatörlüğünde ekrana gelen yapımın kadrosunda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Rüştü Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Eren yer alıyor.

Harbiye’de anlamlı bir şov tesadüfü

Türkiye’nin başarılı komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, 5 sezondur kapalı gişe sahnelediği ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ gösterisini Harbiye’de sahnelemeye hazırlanıyor. Harbiye şovu, Yasemin Sakallıoğlu’nun ilk Harbiye gösterisiyle aynı günde olacak.

Yasemin Sakallıoğlu, ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir’ isimli tek kişilik stand-up şovunu, BKM organizasyonuyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelemeye hazırlanıyor. 5 sezondur kapalı gişe devam eden gösterinin son Harbiye’si, ünlü komedyen için çok anlamlı bir tarihte gerçekleşecek.

Harbiye’de sahne alan ilk kadın komedyen olan Yasemin Sakallıoğlu, ilk Harbiye gösterisini 16 Eylül 2021 tarihinde yapmıştı. Komedyen, bu sene de 16 Eylül’de sevenlerinin karşısına çıkacak.

Oda Müziği Festivali için geri sayım

Bu yıl ‘Nota Nota Dostluk’ sloganıyla 5. yaşını kutlayan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin konser biletleri satışa çıktı.

5-18 Eylül’de gerçekleşecek 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, oda müziğinin samimiyeti, çeşitliliği ve zenginliğini merkeze alan özgün programıyla dünyanın dört bir yanından sanatçıları İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda buluşturacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen festival, 5. yılında da çoğu ilk kez ülkemize gelen 2 Grammy ve Emmy ödüllü The King’s Singers, Saxback Ensemble, Stockholm Syndrome Ensemble gibi efsanevi oda müziği gruplarını ve yıldız isimleri ağırlayacak.

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, konserlerin yanı sıra ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ve söyleşilerle her yaştan katılımcıya hitap eden ilham verici bir deneyim sunacak