Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet'e özel skeci tüyleri diken diken etti! Ali Sunal gözyaşlarını tutamadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayram olarak belirttiği Cumhuriyet Bayramı televizyon kanallar da özel bölümler yer almaya başladı.

Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da da 29 Ekim özel fragmanı tüyleri diken diken etti.

Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren'in gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Instagram hesabından “Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" mesajı paylaşıldı.

KADINLARA OKUMA-YAZMA ÖĞRETİLDİĞİ SAHNE DİKKAT ÇEKTİ

Kadınlara okuma-yazma öğretildiği anların skeçe yansıdığı fragmam tüyleri diken diken etti.

Ali Sunal o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Seyirciler ise "Helal olsun", "İyi ki varsınız", "Yaşasın Cumhuriyet" mesajlarını yorumlara yazdı.