Güldür Güldür’den heterodoks, nöroekonomi videosu. ''Kim yazdı bunu''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada, “Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” ifadelerini kulanmış dedikleri anlaşılmadığı için kendisini eleştirenlere "Nöro klasik şeyler vardı... Hayır onu geç de bu nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman ne yapayım" yanıtını vermişti.

Güldür Güldür programı Nebat'nin açıklamalarını ti'ye aldı. Nureddin Nebati'nin gündem olan açıklamasının aynen tekrarlandığı skeçte 'kim yazdı bunu!?' cümlesi izleyicileri kahkahaya boğdu.

Bakan Nebati'nin daha önce de 'ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' açıklaması sebebiyle programda skeci yapılmıştı.

Göreve geldiğinden beri yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Türk Lirası en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat etsin" "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" cümleleriyle de gündem olmuştu.