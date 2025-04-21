‘Güldür Güldür’ün 12 sezonluk başarısı

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran, kahkahanın yıllardır değişmeyen adresi ‘Güldür Güldür Show’, fenomen karakterleri ve gündem yaratan skeçleri ile güldürmeye devam ediyor.

Yıllardır Show TV’de ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’, büyük bir başarıya imza attı. 12 sezondur izleyici karşısına çıkan fenomen program, önceki akşam yayınlanan 400. bölümüyle 4. kez ‘Dalya’ dedi. 27 Şubat 2013’te ilk olarak FOX TV’de ekran yolculuğuna başlayan ve 2. sezonundan itibaren Show TV’de yayınlanmaya başlayan programın bu başarısı, alkışı fazlasıyla hak ediyor. Zaman içinde kendi kitlesini oluşturdu. Skeçlerdeki çoğu karakterler fenomen oldu. Örneğin, Eşofmanlı Şevket Hoca, ‘Sana telefon alacağım’ sözüyle Bilal Koçyiğit, Fikri, İbrahim ve diğerleri… Onlar, artık evimizden biri gibi. İlgiyle izleniyorlar. Yeni bölümleri kadar özellikle yaz dönemlerinde tekrarları bile hatırı sayılır reyting alıyor.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla sevenleriyle buluşan programda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren rol alıyor.

Film-San Vakfı, yeni başkanını seçti

Film-San Vakfı’nın 2. olağan genel kurul toplantısında yapılan başkanlık seçiminde yönetim kurulu başkanlığına oyuncu, yönetmen ve akademisyen Murat Özen seçildi.

50 yıllık geçmişiyle amaçları doğrultusunda başarılı çalışmalara imza atarak halen hizmet vermeye devam eden Film-San Vakfı başkan yardımcıları ise Devlet Devrim ve Özlem Savaş oldu.

Murat Özen’in başkanlığında 2025-2028 yılları arasında Atılay Uluışık genel sekreter, Sevinç Özer muhasip üye, Çıra Özden ve İnanç Terzioğlu üye, Fulya Varbel ile Mert Kocatepe denetleme kurulu asil üyeleri ve Kıvanç Terzioğlu da vakıf müdürü olarak görev yapacak.

Sefo’dan ‘Derdim Var’ sürprizi

Rap müziğin başarılı isimlerinden Sefo (Seyfullah Sağır), yeni şarkısı ‘Derdim Var’ı 3TR6AP2 etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Sefo’ya ait şarkının düzenlemesini Aerro yapmış. Kendine özgü tarzı ve etkileyici sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sefo, ‘Derdim Var’ ile rap müziğe olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymuş.

Hareketli bir şarkı olan ‘Derdim Var’, Sefo’nun samimi anlatımı ve güçlü altyapısıyla dikkat çekiyor.