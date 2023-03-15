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Meltem Yılmazkaya evlendi. Güldür Güldür'ün yıldızı ''evet'' dedi

'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Kadir Doğan ile evlendi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 09:36
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Güldür Güldür'ün yıldızı Meltem Yılmazkaya müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile evlendi.

Meltem Yılmazkaya evlendi. Güldür Güldür'ün yıldızı ''evet'' dedi
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Oyuncu Meltem Yılmazkaya, ocak ayında nişanlandığı müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile hayatını birleştirdi. Yılmazkaya, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. 

Ünlü oyuncu duygularını şöyle dile getirdi

Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik…''

''Bir süre önce kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye. Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönüle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :)''

''Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız, bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim… Seni… Bizi seviyorum...

 

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