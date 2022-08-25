Kopenhag taraftar hesabı Trabzonspor'la dalga geçti
Bordo Mavilileri eleyerek Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi rüyasına son veren Kopenhag'da taraftarlar sosyal medya hesaplarından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:19
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Güle güle hamsicim diyerek klip çektiler. Trabzonspor taraftarı küplere bindirdiler
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