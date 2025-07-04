Gülen’in özel kalem müdürü Pensilvanya’da misafir edilen ağır konuğun ismini açıkladı

Gülen'in 25 yıllık talebesi ve Herkül.org sitesinin eski yöneticisi Osman Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada aralarında Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve başka bazı isimlerin de olduğu bir grup insan hakkında FBI’ın başlattığı kara para soruşturması nedeniyle Cemaat içinde yaşanan tartışmayı açık etmesiyle hedef olmuştu. Şimşek, geçtiğimiz yıllarda Cevdet Türkyolu ile yaşadığı bir tartışma sonucu Pensilvanya’daki kamptan uzaklaştırılmıştı.

ulusi Akar’ın 15 Temmuz’dan önce gönderdiği iddia edilen mektupları Fethullah Gülen’e ulaştırdığı konusuyla da ismi gündeme gelen Osman Şimşek, FETÖ firarisi Emrullah Uslu’nun (Emre Uslu) X platformundaki sohbet odasına katıldı.

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Kendisi hakkındaki iddiaları cevaplarken Fethullah Gülen’in Pensilvanya’da tartışma konusu olan misafirhane hakkında da çarpıcı bilgiler verdi. Misafirhane binasının Ankaralı bir esnaf tarafından satın alınarak cemaate bağışlandığını anlatan Osman Şimşek şöyle konuştu:

“Söz konusu bina üç daireliydi. En altta aşçımız kalıyordu. Yandaki iki odada ben ve ailem kalıyorduk. Ortası da Hoca Efendinin misafirhanesiydi. O misafirhanede bakın burada sansasyonel bir şey söyleyeyim; Melih Gökçek de misafir oldu. Onun gibi bir sürü insan misafir oldu. Oraya konulacak misafirler Cevdet Türkyolu’nun bilgisi dahilinde konulurdu…”