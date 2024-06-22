Güler Cristiano'ya meydan okuyor. Marca'nın manşeti İspanya'yı salladı

EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşan millilerimiz kıran kırana geçen mücadelede 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na galibiyet ile başlayan Ay-yıldızlılar gruptan çıkmak için bugün (Cumartesi) Portekiz ile mücadele edecek.

TSİ 19.00’da başlayacak olan karşılaşma Signal Iduna Park’ta oynanacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek.

İSPANYA'DA GÜNDEM ARDA GÜLER

Türkiye ve Portekiz’deki bütün gözler bu kritik karşılaşmaya çevrilirken bizler kadar İspanyollar’da mücadeleyi merakla bekliyor.

Arda Güler’in Gürcistan maçında kaydettiği gol ile Ronaldo’dan Avrupa Şampiyonası’nda gol atan en genç futbolcu rekorunu almasına vurgu yapan Marca bugün sürpriz bir manşet ile okuyucularının karşısına çıktı.

Ronaldo ve Arda Güler’in resimleri karşı karşıya kullanan Marca manşetinde “Güler Cristiano’ya meydan okuyor” dedi.

Marca'nın bu manşeti kısa sürede sosyal medyada gündem olurken gören Türk futbolseverlerin göğsü kabardı.

Gönderiyi yorum yağmuruna tutan kullanıcılar ne kadar gururlandıklarını ifade etti.