Güler’den veto yiyen AKP’li vekil partisine sert çıktı: Hangi dönemde yaşıyoruz

AKP’li Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında engellilerin sorunlarına değindi. Bayram, engellilerin kaymakam olmasının önünün açılmasını talep ederken, izin vermeyen Grup Başkanı Abdullah Güler’e yakındı. Bayram, “Ama bazı şeyler beni çok üzüyor. Benim partimin Grup Başkanı bir türlü buna rıza vermedi. Buradan davet ediyorum, insanlık için, adalet için, barış için, onur için, buradan kendi partimin grup başkanına çağrıda bulunuyorum,” dedi.

“BENİM PARTİMİN GRUP BAŞKANI BİR TÜRLÜ BUNA RIZA VERMEDİ”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu sefer engellere takılan AKP’li vekil oldu. AKP’li Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, basın toplantısında engellilerin kaymakam olması için verdiği mücadeleyi anlatırken, karşılaştığı zorluklar karşısında isyanda bulundu. Bayram, “Ama bazı şeyler beni çok üzüyor. Benim partimin Grup Başkanı bir türlü buna rıza vermedi. Buradan davet ediyorum, insanlık için, adalet için, barış için, onur için, buradan kendi partimin grup başkanına çağrıda bulunuyorum, komisyon orada yazıyı bekliyor. Engellilerin kaymakam olmasının önündeki engelli kaldıran yazıyı bekliyor, Komisyon bekliyor. Benim Parti Grup Başkanı yazıyı vermesi gerekiyor. Bütün parti gruplarımız da bütün vekiller de destek veriyor. Bu, tarihi bir sorumluluktur. Dahiliye Kanunundaki bu maddenin değişmesi insanlık onuru için önemlidir. Hangi dönemde yaşıyoruz, Türkiye yüzyılı diyoruz yapay zeka ile dünyayı yönetiyor insanlar.” dedi.

“ALLAH’A HAVALE EDİYORUM”

‘Dünyada devletler elle ayakla değil, gönülle, düşünceyle, beyinle yönetilir’ diyen Bayram, “Bu sebeple insanlık için, adalet için, bu engelli kardeşlerimin kaymakam olması yönündeki yasa değişikliğinin benim Grup Başkanım Sayın Abdullah Güler’den onayını bekliyoruz. Aksi takdirde onu Rabb’ime, aziz milletime ve 10 milyon engelli kardeşime havale ediyorum.” ifadelerini kullandı.