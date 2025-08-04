Gülerken bir anda yere yığıldı! Orada hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gülerken bir anda yere yığıldı! Orada hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alışveriş için girdiği markette bir anda fenalaşarak yere yığılan adam -yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de 1 Ağustos tarihinde meydana geldi. Tayfun Kaya (43) isimli vatandaş, alışveriş yapmak için gittiği markette bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenilen adamın markette sohbet edip güldüğü esnada yere yığıldığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, markette gülerek konuşan Kaya'nın bir anda yere yığılması yer alıyor.

Gülerken bir anda yere yığıldı! Orada hayatını kaybetti

Gülerken bir anda yere yığıldı! Orada hayatını kaybetti

Gülerken bir anda yere yığıldı! Orada hayatını kaybetti

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