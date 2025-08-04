Gülerken bir anda yere yığıldı! Orada hayatını kaybetti

Olay, Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de 1 Ağustos tarihinde meydana geldi. Tayfun Kaya (43) isimli vatandaş, alışveriş yapmak için gittiği markette bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenilen adamın markette sohbet edip güldüğü esnada yere yığıldığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, markette gülerek konuşan Kaya'nın bir anda yere yığılması yer alıyor.