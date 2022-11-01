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  • Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap ed

Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi

BTP Genel Başkanı Baş’ı Atatürk’e benzeten spiker Gülgün Feyman, rap şarkısı seslendiren Baş’ı överken “Acaba Atatürk yaşasaydı rap yapabilir miydi?” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 17:15
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Gülgün Feyman BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi

Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
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YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN

Tecrübeli haber spikeri Gülgün Feyman, BTP’nin Cumhuriyet şöleninde skandal ifadelere yer verdi.

Partinin Genel Başkanı Hüseyin Baş’a methiyeler düzen Feyman, konuşmanın bir kısmında Baş’ı Atatürk’e benzetirken “Acaba Atatürk yaşasaydı rap yapabilir miydi?” ifadelerini kullandı.

Feyman konuşmasında “Bağımsız Türkiye Partisi’nin genç, dinamik, bizi şaşırtan tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi zeybekte bilen, halay da bilen ama Atatürk yaşasaydı acaba Rap yapabilir miydi? Rap yaparak sadece rap değil, ey Z kuşağı diyerek gençleri de bağrına basan, genç dinamik, başarılı, düşünceleriyle bizleri yepyeni ufuklara sürükleyen genel başkanı sayın Hüseyin Baş’ı yine o değerli alkışlarınızla, bizi şaşırtacağı mesajları için buraya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

RAP YAPMIŞTI
BTP Genel Başkanı 31 yaşındaki Hüseyin Baş, şubat ayında partisinin gençlik şöleninde çıkarın telefonları diyerek rap şarkı seslendirmişti.

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Vatandaş
1.11.2022 17:37
Atatürk Büyük ve müstesna lideridir , Günümüzün liderlerine yalakalık yapacağım diye ona dil uzatanın dilini yakar ! Özür dilesin acil !  
 
Abbas
1.11.2022 17:30
Nede olsa Ulusal kanalda çalıştı, onun Atatürk’ü de o kadar olur, ya bu bir tarikatın lideri, kitle değil şahıs partisi, bu tarikat ile diğerleri arasında fark olunca, esasta fark eder mi?  
 
Hoppala mahmut
1.11.2022 17:21
Tuzdan şeker olmazmış.  
 
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