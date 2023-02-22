Malezyalı Tuğgeneral vefa borcunu ödemek için depremzedelere koştu. Sana selam olsun komutanım

Deprem haberini alınca üzüldüğünü belirten Hamzah, "Buraya gelip yardım etmek için hemen gönüllü olarak gitmek istediğimi bildirdim. Bizim grup hepsi asker, ben buraya vefa borcu ödemek için geldim." dedi.

Gönüllü olarak bölgeye gelen ve Türkçe bildiği için hastalarla yakından ilgilenen Hamzah, 13 doktor, 16 uzman, 81 de hemşire ve teknikerden oluşan ekibiyle depremzedelerin tedavilerine yardımcı oluyor.

"VEFA BORCU ÖDEMEK İÇİN GELDİM"

Tuğgeneral Dr. Amran Amır Hamzah, deprem haberini duyunca büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını ifade eden Hamzah, şöyle devam etti:

"Çok hasarlar var ve vatandaşlar bundan olumsuz etkilendi. Türkiye'de deprem olduğunda hemen buraya hareket ettik, 2 uçakla geldik.

Bizim ekip hastane kurmak için Çelikhan'a geldi, 110 kişiyiz. Çok büyük bir deprem olduğunu gördüm, çok il etkilendi.

Bu deprem beni çok etkiledi ve üzdü. Buraya gelip yardım etmek için hemen gönüllü olarak gitmek istediğimi bildirdim. Bizim grup hepsi asker, ben buraya vefa borcu ödemek için geldim."