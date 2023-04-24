Gülhatmi bitkisi gastrite iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan gülhatmi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

GASTRİTE BÖYLE İYİ GELİYOR

Gülhatmi bitkisi gastrit reflü gibi çeşitli mide rahatsızlıklarına da olumlu etkilerde bulunuyor.

GASTRİT NEDİR?

Gastrit, mide zarı iltihabı türleri için ortak olarak kullanılan bir terimdir. Gastrit iltihabı çoğu zaman mide ülserlerine neden olan bakteri türünün enfeksiyonunun doğrudan bir sonucudur.

HATMİ ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Hatmi çiçeğinin nerede bulunduğuna gelince, kendisine genel olarak aktarlardan kurutulmuş olarak ulaşmanız mümkün.

Hatmi çiçeğini nasıl tüketeceğiz diye düşünenler için en kolay ve en etkili yol kurutulmuş hatmi çiçeği çayı hazırlamak oluyor.

Peki hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir dersiniz? Aslında klasik bitki çaylarından çok da farklı değil. Suyu güzelce kaynatıyor ve hemen ardından içine kurutulmuş hatmi çiçeklerini ilave ediyorsunuz. Bu şekilde 10 dakika kadar bekliyor ve demlendikten sonra süzerek afiyetle içebiliyorsunuz. 1 bardak sıcak su için yaklaşık 5-6 adet kurutulmuş hatmi çiçeği kullanabilir, 1 litreyi dolu dolu bir avuç hatmi çiçeği ile demleyebilirsiniz.

Dilerseniz ve çayın tadını güzelleştireceğini düşünüyorsanız tarçın gibi ferah, kan şekerini düzenleyen malzemeleri de hatmi çiçeği çayı tarifinize ekleyebilirsiniz.