Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’nda uluslararası sözleşmeler görüşülürken İYİ Parti ile DEM Parti arasında sert bir tartışma yaşanmıştı.

İYİ Partili Erhan Usta, DEM Parti’yi terör örgütü PKK’yı meşrulaştırmakla suçlamış ve “DEM yüreklendi, YPG meşrulaştı, PKK kurucu önder oldu, televizyonlara çıkamayanlar şimdi ekranlarda” demişti. Usta'nın sözlerine yönelik olarak DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ise “Birileri barışa pusu kuruyor. Gencecik cesetlerin, tabutların üzerine el koyup hamaset yapanlar, yoksul Anadolu köylüsünün ölümünü alkışlıyor” yanıtını vermişti.

Bu sözler Meclis'te tansiyonu yükseltmiş ve büyük tepki çekmişti.

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, şehitler için kullandığı 'gencecik cesetler' sözleri için Ruşen Çakır'a verdiği röportajda özür diledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili, “Bu sözden dolayı incinen herkese çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Asla öyle bir kasıt yoktur. Orada gerçekten sehven çıkmış bir sözcük. Bir hata sonucu, oradaki işin tansiyonun yüksekliği nedeniyle söylenmiş bir şey. Öncesine ve sonrasına bakılınca aslında yaşam üzerine, artık ölümün kutsanmaması, ölüm siyasetinin son bulması üzerine bir konuşma olduğu açıkça görülecektir.” diyerek özür diledi.