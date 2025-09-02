Güllaç’ın uluslararası koruma altına alınması için önemli adım

BİLECİK / SERHAT KAYA

Tarihi Osmanlı’ya dayanan geleneksel tatlı Güllaç’ın uluslararası koruma altına alınması ile ilgili Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından önemli bir adım atıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Güllaç için Türkiye genelinde koruma sağlayan GELENEKSEL ÜRÜN ADI tescil çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

Kaplan ayrıca Güllaç’ın uluslararası koruma altına alınmasında önemli bir adım olan ARK OF TASTE kataloğuna girmesi içinde başvuru yaptıklarını söyledi.

Kaplan yaptığı açıklamada, “Güllaç için Türkiye genelinde koruma sağlayan GELENEKSEL ÜRÜN ADI tescil çalışmalarımız son aşamasına gelmiş olup, beraberinde uluslararası koruma altına almak için ARK OF TASTE kataloğuna girmesi için başvurumuzu yapmış bulunuyoruz.” dedi.