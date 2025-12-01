Yeniçağ yazarı Mehmet Şahincileroğlu’nun köşesinde paylaştığı verilere göre; Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizi, 8. bölümüyle Total’de 9.20, AB’de 6.32, ABC1’de 7.73 reyting alarak tüm kategorilerde zirveye oturdu.

Yıllardır “Gönül Dağı”nın hüküm sürdüğü Cumartesi gecelerinin yeni efendisi artık “Güller ve Günahlar” oldu.

Uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bir yapımdan liderliği kapmak hiç kolay değildi.

İlk bölüm sonrası yazımda da belirttiğim gibi; yaş farkı olsa da önemli olan ekranda kimyanın tutmasıydı. Nitekim öyle de oldu.

Hem Cemre Baysel hem Murat Yıldırım muhteşem performanslarıyla izleyiciyi büyüledi. Çift, kısa sürede sezonun en çok konuşulan ekran partneri haline geldi ve seyirci onları bağrına bastı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR

Güller ve Günahlar, Kanal D ekranlarında her Cumartesi saat 20:00'de yayınlanan, NGM Medya yapımcılığında hazırlanan iddialı bir Türk draması. 2025 yaz sezonunda başlayan dizi, aile sırları, ihanetler, aşk ve intikam temalarını işleyerek kısa sürede izleyicinin favorisi haline geldi.

Başrollerini Murat Yıldırım (Serhat karakteri) ve Cemre Baysel (Berrak) paylaşırken, kadroda Devrim Özkan (Zeynep), Hilal Saral (Kader) gibi isimler de dikkat çekiyor. Hikaye, zengin bir iş insanı Serhat'ın ailesindeki karanlık sırları keşfetmesiyle ilerliyor; hamilelik itirafları, şiddet sahneleri ve duygusal yüzleşmelerle dolu bölümler, seyirciyi ekrana kilitliyor.

SON BÖLÜM ÖZETİ (8. BÖLÜM - 29 KASIM 2025)

Dizinin 8. bölümü, nefes kesen bir finalle zirveye taşındı. Serhat, kızlarını yanına alarak psikolog eşliğinde aile sırlarını anlatmaya hazırlanır. Tam "Sizin bir kardeşiniz daha var" derken Berrak kapıda belirir ve "Evet, bir kardeşiniz var… Olacak. Hamileyim!" itirafıyla şok etkisi yaratır. Bu arada Cihan'ın Tibet'e işaret etmesiyle Serhat öfkeyle saldırır, Tibet'i hastanelik eder. Berrak'ın Kader'i evden uzaklaştırma planı ise duygusal bir katman ekler. Bölüm, izleyicileri aile dinamiklerinin çöküşüyle baş başa bırakır.

GÖNÜL DAĞI

Gönül Dağı, TRT 1 ekranlarında her Cumartesi saat 20:00'de yayınlanan, aile, komedi, aşk ve dram unsurlarını harmanlayan uzun soluklu bir Türk televizyon dizisi. 2020'de başlayan fenomen yapım, Anadolu kasabası Salihli'de geçen hikayesiyle izleyiciyi sarıyor; dostluklar, aşklar, aile bağları ve mizah dolu sahnelerle dolu.

Başrollerini Taner Ölmez (Taner), Selen Uçer (Fikriye), Berk Atan (Kemal) ve Hakan Atalay (Ciritçi Abdullah) gibi isimler paylaşıyor. Kadroda ayrıca Özcan Deniz, Ecem Erke ve Gökçe Bahadır gibi sürpriz konuklar da yer aldı. Dizi, 195. bölümüne ulaşarak TRT'nin en uzun soluklu yapımlarından biri haline geldi ve sosyal medyada #GönülDağı etiketiyle milyonlarca etkileşim topluyor.

SON BÖLÜM ÖZETİ (195. BÖLÜM - 29 KASIM 2025)

Dizinin 195. bölümü, duygusal bir zirveyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Çetin (Hüseyin Ayhan), uzun zamandır bastırdığı duygularını Esra'ya (Ecem Erke) açarak romantik bir ilanı aşk sahnesiyle bölümün en çok konuşulan anını yarattı.

Çocukların icat ettiği "sihirli kutu" projesi ise beklenmedik bir başarıya ulaşarak aile dinamiklerini renklendirdi. Öte yandan, Taner ve Kemal'in dostluk krizi derinleşirken, Fikriye'nin geçmiş sırları yüzeye çıkıyor. Bölüm, kasaba festivaliyle coşkulu bir final yaparak izleyiciyi yeni entrikalara hazırladı. X'te hayranlar, "Yüreği yetenlerin dizisi" diye övüyor ve Çetin-Esra çiftini ship'liyor.