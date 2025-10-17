MIPCOM gibi uluslararası platformların Türk dizilerine açtığı kapılarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Murat Yıldırım, "Türk yapımları artık dünya genelinde tanınıyor. Konsoloslarla yaptığımız görüşmelerde, dizilerin Türkiye’nin en güçlü tanıtım aracı olduğu söyleniyor. Bu bizim için bir gurur kaynağı" dedi.

‘KANAL D’YE YENİDEN KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM’

Güller ve Günahlar heyecanı yaşayan Cemre Baysel, projeye dahil olma süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Kanal D’ye yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Senaryoyu ilk okuduğumda gizemli yapısı ve heyecanı beni içine çekti. Başımıza ne gelecek diye merak ettiğim bir metindi. İzleyicinin de aynı hissi yaşayacağını düşünüyorum."

‘BU ROL BENİM İÇİN ÇOK FARKLIYDI’

Murat Yıldırım ise dizide aldatılan bir erkeği canlandırmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu rol benim için çok farklıydı. Daha önce oynamadığım bir karakter. Serhat, ihanete uğramış bir adam ve sonrasında Zeynep’le tanışarak bambaşka bir iyileşme yolculuğuna çıkıyor. Karakterin empati kurulabilir tarafları, hikâyenin farklılaşması beni çok etkiledi."

‘İLK BÖLÜMDEN İTİBAREN GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞLER ALDIK’

Dizinin ilk bölümünün ardından gelen tepkilerin de olumlu olduğunu vurgulayan Yıldırım, reytinglerin güzel başladığını ve özellikle yakın çevresinden aldığı tepkilerin kendisini mutlu ettiğini de belirtti. Yıldırım şöyle devam etti: "İzleyiciden gelen yorumlar tam da istediğimiz gibi. Kendi adıma da ‘olmuş’ diyebildim. Bu rahatlatıcı. Baysel ise dizinin sektörden bağımsız kişilerden bile yoğun ilgi gördüğünün altını çizerek şunları söyledi: Ailem ve arkadaşlarım, ‘Beklediğimizden çok daha güzel bir şey izledik’ dediler. Seyircide ‘Bir sonraki bölümde ne olacak?’ duygusu oluşması bizim için çok kıymetli."

‘ÇOK SAYDAM BİR HİKAYE’

Dizinin adının içerdiği anlamlar üzerine de konuşan Murat Yıldırım, “Güller biziz, yani Cemre, Yade ve ben. Günahların kim olduğu ise dizide netleşiyor” diyerek, hikâyedeki karşıtlıkların altını çizdi. Baysel ise diziyi tek kelimeyle ‘gerçeklik’ olarak tanımladı: "Hayatın içinden, doğru ve yanlışların iç içe geçtiği çok saydam bir hikaye."

‘TÜRK DİZİLERİ BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI’

MIPCOM gibi uluslararası platformların Türk dizilerine açtığı kapılarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Türk yapımlarının artık dünya genelinde tanındığını vurguladı: Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Afrika’ya Türk dizileri izleniyor. Konsoloslarla yaptığımız görüşmelerde, dizilerin Türkiye’nin en güçlü tanıtım aracı olduğu söyleniyor. Bu bizim için bir gurur kaynağı.

‘CANNES’A FİLMLE DÖNMEK İSTERİM’

Cannes’da boy gösteren iki oyuncu, gelecekte Cannes Film Festivali’nde yer alma hayallerini de dile getirdi. Yıldırım, “Güzel senaryolarda, güçlü oyunculuklarla burada bir filmle yer almak isterim” derken, Baysel ise “Cannes’a ilk gelişim ama bir sonraki gelişim umarım bir filmle olur” diye konuştu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

MIPCOM 2025’e Türk dizileri damga vurdu

DÜNYANIN en prestijli televizyon içerik buluşması MIPCOM 2025 sona erdi. Fransa’nın Cannes kentindeki Palais des Festivals’te gerçekleşen fuar dört gün sürdü. 100 ülkeden 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik alıcısını bir araya getiren etkinliğin yıldızı Türk dizileri oldu. 28 firmanın katılımıyla temsil edilen Türkiye, uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Sektör temsilcileri Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya, Balkanlar’dan Avrupa’ya pek çok ülkeden gelen yayıncı ve dağıtımcılarla anlaşmalar yaptı.

SOKAKLARI TÜRK DİZİLERİ SÜSLEDİ

MIPCOM 2025 kapsamında Cannes’ın ünlü Croisette Bulvarı, Türk dizilerinin afişleriyle donatıldı. Cannes sokaklarında özel çekimler yapıldı. Aralarında Carlton Beach’in olduğu simge noktalarda galalar düzenlendi. Kurulan dev ekranlarda dizilerden sahneler katılımcılara izletildi. Dizilerin satış temsilcileri ile televizyon yöneticilerini buluşturan özel resepsiyonlar kültürel şölene dönüştü. Katılımcılar Türk yapımlarını keşfederken Türk lezzetlerini ve kültürünü de tanıma şansını yakaladı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR’A YOĞUN İLGİ

Kanal D, yapımcılığını NGM’nin üstlendiği yeni dizisi Güller ve Günahlar’ın tanıtımını Cannes’da yaptı. Başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, Kanal D standında sektör temsilcileri ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlk bölümüyle izleyenlerin kalbini fetheden Güller ve Günahlar için Carlton Beach’te bir de tanıtım etkinliği düzenlendi. Burada birçok ülke ile ön anlaşmalar yapıldı.